Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает необходимым мстить странам Запада за санкции против России и россиян.
Медведев призвал мстить Западу за санкции
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Е Пронина
лучше пусть компании РФ прекратят им поставлять газ, нефть, уран, алмазы, редкоземельные металы,лес и тд и выйдет из всех моков,вада,обсе,прочие и прекратит туда взносы перечислять))))и закроет их все нко,,,а, компании принадлежащие западным владельцам национализирует))))
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