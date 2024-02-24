Медведев призвал мстить Западу за санкции

Е Пронина

лучше пусть компании РФ прекратят им поставлять газ, нефть, уран, алмазы, редкоземельные металы,лес и тд и выйдет из всех моков,вада,обсе,прочие и прекратит туда взносы перечислять))))и закроет их все нко,,,а, компании принадлежащие западным владельцам национализирует))))