Трамп выйдет из конфликта, но завалит оружием Украину через ЕС – эксперт. Президент США Дональд Трамп во второй раз одернул Зеленского в его стремлении уйти от переговорного процесса – отвел две недели на подготовку меморандума.
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