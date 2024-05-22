Правительству Хабаровского края представили врио губернатора Дмитрия Демешина

Вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил правительству Хабаровского края временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Демешина.
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