«Он весь сгнил»: очередной мост рухнул под весом большегруза в Приморье

В Приморском крае произошло очередное обрушение моста, не выдержавшего веса большегруза. Водитель крупногабаритного транспорта поделился кадрами в Сети и пожаловался на состояние сооружения, а также ситуацию прокомментировали специалисты, сообщает PRIMPRESS.
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