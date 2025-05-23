«Он весь сгнил»: очередной мост рухнул под весом большегруза в Приморье

В Приморском крае произошло очередное обрушение моста, не выдержавшего веса большегруза. Водитель крупногабаритного транспорта поделился кадрами в Сети и пожаловался на состояние сооружения, а также ситуацию прокомментировали специалисты, сообщает PRIMPRESS.