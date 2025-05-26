В России предложили ввести идеологию ради детей: «она обязательно должна быть»

Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений провел на Охотном ряду круглый стол на тему «Диалог во имя защиты: как уберечь детей от деструктивного влияния».
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