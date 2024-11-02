Полицейские уличили стажера сервисного центра в Краснодарском крае в мошенничестве

В полицию обратился директор сервисного центра по ремонту бытовой техники в Анапе. Заявитель пояснил, что стажер организации, пользуясь доступом к базе данных клиентов, под предлогом приобретения необходимых запчастей получал от граждан денежные средства, однако не выполнял свои обязательства.
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