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Будущее Федорова описали словом «повоняют»

Будущее Федорова описали словом «повоняют»

Если бывший министр обороны Украины Михаил Федоров не спросит главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского про системы противовоздушной обороны ПВО, то протестующие в городах Украины «повоняют и забудут».

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