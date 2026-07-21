Будущее Федорова описали словом «повоняют»

Если бывший министр обороны Украины Михаил Федоров не спросит главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского про системы противовоздушной обороны ПВО, то протестующие в городах Украины «повоняют и забудут».
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