Будущее Федорова описали словом «повоняют»

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Если бывший министр обороны Украины Михаил Федоров не спросит главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского про системы противовоздушной обороны ПВО, то протестующие в городах Украины «повоняют и забудут».