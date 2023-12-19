Daily Mail: АПЛ подала жалобу в ФИФА на новый формат клубного чемпионата мира

Английская премьер-лига (АПЛ) направила письмо с жалобой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) из-за обновлённого формата клубного чемпионата мира Как сообщает Daily Mail, АПЛ стала одной из лиг, которая подала письмо с жалобой от Всемирного форума лиг (WLF), в который также входят испанская Ла Лига, итальянская Серия А и немецкая Бундеслига.