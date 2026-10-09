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Сердце под печатью султана: трогательный рассказ о любви в Османской империи

Сердце под печатью султана: трогательный рассказ о любви в Османской империи

В городе Нуркенте, где минареты отражались в стеклянных фасадах небоскрёбов, а старые трамваи звенели рядом с беспилотными такси, люди привыкли к тому, что прошлое и будущее живут бок о бок.

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