Сердце под печатью султана: трогательный рассказ о любви в Османской империи

В городе Нуркенте, где минареты отражались в стеклянных фасадах небоскрёбов, а старые трамваи звенели рядом с беспилотными такси, люди привыкли к тому, что прошлое и будущее живут бок о бок.
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