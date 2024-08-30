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Историк моды Александр Васильев должен налоговой еще 722 тыс. рублей

Историк моды Александр Васильев должен налоговой еще 722 тыс. рублей

Модный историк Александр Васильев вновь столкнулся с налоговыми трудностями. Согласно информации из Telegram-канал «Звездач», компания Васильева ООО «Лилии Александра Васильева» накопила новую задолженность перед ФНС в размере 722 тысяч 522 рублей.

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