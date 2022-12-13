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Пэт Невин: «Мне нравилась Испания при Хави и Иньесте. Сейчас они играют скучно, это расстраивает»

Пэт Невин: «Мне нравилась Испания при Хави и Иньесте. Сейчас они играют скучно, это расстраивает»

Пэт Невин назвал игру сборной Испании скучной. «Мне нравится сборная Испании, но они скучные. Мне нравится то, что они сделали для футбола во времена Хави и Андреса Иньесты.

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