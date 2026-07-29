Ученые обнаружили, небольшой стресс закаляет организм

Умеренное и непродолжительное воздействие стресса может активировать защитные механизмы организма. Директор РГНКЦ Пироговского Университета Ольга Ткачёва рассказывает о гормезисе и интервальной гипокситерапии.
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