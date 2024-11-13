Специалисты рассказали, куда приморцам отправиться отдыхать в новогодние праздники

По данным «Слетать.ру», уровень спроса на зарубежные туры с заездами в течение новогодних праздников на текущий момент в три раза выше, чем в аналогичный диапазон дат годом ранее, рассказывает корреспонденту PRIMPRESS Любовь Воронина, управляющий директор туроператора Let`s Fly и руководитель международных проектов «Слетать.