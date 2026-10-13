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Царьград

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Внучка экс-мэра Тархова рассказала, как травила деда и бабушку

Внучка экс-мэра Тархова рассказала, как травила деда и бабушку

Дочь погибших покинула зал Самарского областного суда, когда её дочь Екатерина начала рассказывать, каким способом травили Виктора и Наталью Тарховых.

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