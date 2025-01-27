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Русская весна

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Бюджет США за первый квартал 2025 финансового года: прощальный подарок от Байдена

Бюджет США за первый квартал 2025 финансового года: прощальный подарок от Байдена

Доходы федерального бюджета США за 1 квартал 2025-го финансового года (начиная с 1 октября 2024 года и до 31 декабря 2024 года) составили 1,083 триллиона долларов, расходы — 1,794 триллиона долларов, что в годовом исчислении может составить 4,332 триллиона долларов доходов и 7,176 триллиона долларов расходов при экстраполируемом дефиците 2,844 триллиона долларов вместо нынешних 1,800 триллиона долларов, что означает резкий рост расходов федерального бюджета США за этот квартал на сумму примерно 250 миллиардов долларов.

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