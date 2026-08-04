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Китай дал старт секретному летнему совещанию лидеров в Бэйдайхэ

Китай дал старт секретному летнему совещанию лидеров в Бэйдайхэ

Коммунистическая партия Китая, похоже, дала старт ежегодному закрытому съезду — неформальному мероприятию на морском курорте Бэйдайхэ, которое постоянно вызывает слухи о борьбе за власть среди высокопоставленных чиновников.

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