Китай дал старт секретному летнему совещанию лидеров в Бэйдайхэ

Коммунистическая партия Китая, похоже, дала старт ежегодному закрытому съезду — неформальному мероприятию на морском курорте Бэйдайхэ, которое постоянно вызывает слухи о борьбе за власть среди высокопоставленных чиновников.
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