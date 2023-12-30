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Почему образуются морщины

Почему образуются морщины

Морщины являются явным признаком старения, но не у всех они развиваются с одинаковой скоростью. У некоторых людей появляются первые морщины в возрасте около 20 лет, в то время как другие могут похвастаться гладким лицом, молодым видом до глубокой старости, сообщает «live science».

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