Почему образуются морщины

Морщины являются явным признаком старения, но не у всех они развиваются с одинаковой скоростью. У некоторых людей появляются первые морщины в возрасте около 20 лет, в то время как другие могут похвастаться гладким лицом, молодым видом до глубокой старости, сообщает «live science».