После того, как администрация нового президента США Трампа поставила вопрос о необходимости проведения на Украине президентских и парламентских выборов для так называемого мирного урегулирования конфликта с Россией, узурпатор Зеленский потребовал неких гарантий безопасности, фактически перейдя к ядерному шантажу.
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