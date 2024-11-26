Жители трех поселков Карелии объединились в борьбе против гнилого ЖКХ

Коммунальная война в Питкярантском районе сплотила людей В нашу редакцию обратились жители поселка Хийденсельга Питкярантского района: они инициировали сбор подписей против управляющей компании «Витязь», обслуживающих их дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии