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ФСБ раскрыла, как «Смерш» сорвал планы украинских националистов в 1944 году

ФСБ раскрыла, как «Смерш» сорвал планы украинских националистов в 1944 году

Украинские националисты планировали серию операций в 1944 году против советских солдат. Федеральная служба безопасности рассекретила борьбу с ними Главного управления контрразведки СССР, пишет РИА Новости.

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