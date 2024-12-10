Нужны только спички #лайфхак #diy #хитрости #советдня #уборка #спички #стирка #elenamatveeva #дом

Мамы школьников и жены офисных работников скажут мне спасибо, как вывести пятна от шариковой ручки за секунду? ✔Делитесь пожалуйста этим видео с друзьями, им тоже это пригодится!!! Мой канал в телеграм - https://t.
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