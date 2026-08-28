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Царьград

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Поддельные духи вызывают сильные аллергии: предостережение врача

Поддельные духи вызывают сильные аллергии: предостережение врача

Врач аллерголог Анастасия Камилева предупреждает: дешевые подделки духов с резкими запахами могут вызвать удушье и бронхоспазм.

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