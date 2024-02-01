Трейлер коллаборации Tower of Fantasy и Neon Genesis Evangelion для китайской версии Разработ...

Трейлер коллаборации Tower of Fantasy и Neon Genesis Evangelion для китайской версииРазработчики Tower of Fantasy представили трейлер коллаборации с аниме Neon Genesis Evangelion, в котором рассказали о подробностях грядущего ивентаЧитать дальше → источник.
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