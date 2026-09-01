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От грядки до восхищённых соседей: как в Твери вырастили кабачок‑гигант

От грядки до восхищённых соседей: как в Твери вырастили кабачок‑гигант

Кабачок‑аллигатор‑рекордсмен: жительница Твери удивила соседей гигантским урожаем. Жительница Твери Яна Моисеева сумела удивить даже бывалых огородников: на своём участке она вырастила кабачок‑аллигатор поистине впечатляющих размеров.

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