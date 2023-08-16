Как выжить на Украине и не сойти с ума. Семь примеров

Можно вечно смотреть на три вещи: как старина Байден безуспешно борется с гравитацией, как европейские чиновники ищут виновника взрыва «Северных потоков–2» и как евроукры сходят с ума от несоответствия реальности за пределами их свидомого купола, выжигающего мозги, и оставляющего ничтожно мало шансов для тех, кто всё понимает и не хочет превратиться в укрозомби.
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