Можно вечно смотреть на три вещи: как старина Байден безуспешно борется с гравитацией, как европейские чиновники ищут виновника взрыва «Северных потоков–2» и как евроукры сходят с ума от несоответствия реальности за пределами их свидомого купола, выжигающего мозги, и оставляющего ничтожно мало шансов для тех, кто всё понимает и не хочет превратиться в укрозомби.