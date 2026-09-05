Студент на Ямале заплатит штраф за отказ от целевого обучения

В Надыме суд обязал бывшего студента выплатить штраф за неисполнение договора о целевом обучении. Молодого человека отчислили из вуза за неуспеваемость, из-за чего он не смог отработать положенные три года на предприятии, сообщили в пресс-службе городской инстанции.