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Москалькова обеспокоена: Украина срывает очередной обмен пленными

Киевская сторона бездействует в отношении 133 своих граждан, считает российский омбудсмен.Украина срывает очередной обмен пленными, сообщает в своём телеграм-канале уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

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