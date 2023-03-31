Москалькова обеспокоена: Украина срывает очередной обмен пленными

Киевская сторона бездействует в отношении 133 своих граждан, считает российский омбудсмен.Украина срывает очередной обмен пленными, сообщает в своём телеграм-канале уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.
Киевская сторона бездействует в отношении 133 своих граждан, считает российский омбудсмен.Украина срывает очередной обмен пленными, сообщает в своём телеграм-канале уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.
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