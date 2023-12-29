Ликсутов: еще 11 новогодних поездов запустили на восьми линиях московского метро

На восемь линий московского метрополитена вышли еще 11 новогодних составов. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в стиле ретро, сообщили на официальном портале столичного правительства .
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