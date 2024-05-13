Сенсационные перестановки. Шойгу заменил Патрушева, министром обороны станет Белоусов

ВТ

Врам Тавризов

Воровать на военных стройках это одно, экономить на НИР, ОКР и производстве сверх широкой номенклатуры конструкторских и серийных изделий на чужих комплектующих - это другое Сдерживать Затраты на ВПК в военное время ( работы в 3 смены, сроки поставок, объёмы и качество изделий, координация поставщиков комплектующих и тп), проведение учений, содержание повышенной массы военнослужащих, финансирование работ смежных отраслей, работающих на армию - задача не выполнимая В мирное время можно играть на экономии, когда все работы идут без фактора времени Шойгу досталась вся грязная работа по выкручиванию грязноватых рук дельцов от военки Белоусов будет просто требовать своё - это легко, по простейшей причине оплаты срочных работ и поставок действующих частей армии - и точка А где все счётные палаты, мин фин, Минэкономразвития и др фин проверяющие органы? Куда они все раньше смотрели? И что, они не вправе были вмешиваться ? Это была удобная отмазка - военное время и тп Поэтому Иванов и работал на себя и других не забывал Скорее всего, общий стиль поведения игроков на «тихом» фронте вряд ли изменится, просто увод денег будет поменьше и похитрее обставлен бумагами В такого рода вопросах нужна система надежного распоряжения деньгами и под контролем Интересно, какое число посадок особо одарённых вроде Иванова уже было до назначения Белоусова Скорее всего, госнадзора надлежащего (а не одного министра обороны!) не было вообще В лучшем случае все недруги верещали о больших затратах на войну и ВПК