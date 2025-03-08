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Миронов требует проверить скачок цен на цветы: рост до 80% в праздники

Миронов требует проверить скачок цен на цветы: рост до 80% в праздники

Сергей Миронов обратился в антимонопольную службу с просьбой проверить резкий рост цен на цветы. В праздники цены увеличиваются до 80%, что снижает доступность для покупателей и противоречит целям поддержки молодежи и семей.

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