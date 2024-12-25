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Росавиация: в Казани сняли ограничения на работу местного аэропорта

Росавиация: в Казани сняли ограничения на работу местного аэропорта

Временные ограничения на работу международного аэропорта Казани сняли спустя три часа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

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