Росавиация: в Казани сняли ограничения на работу местного аэропорта

Временные ограничения на работу международного аэропорта Казани сняли спустя три часа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.
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