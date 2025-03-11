Захарова об атаке Москвы беспилоотниками ВСУ: налет дронов совпал с визитом главы ОБСЕ

Всего уничтожено около 340 БПЛА. При падении сбитых дронов есть жертвы пострадавшие.Украинские вооруженные формирования предприняли массированную атаку беспилотников на Москву и Подмосковье в тот же день, когда столицу посещает генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу.