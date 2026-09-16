Ondo стала первой компанией в сфере токенизации в DTCC Fund/SERV

Ondo Finance стала первой фирмой в сфере токенизации, которая вошла в сеть Fund/SERV от DTCC. Это позволило ее регулируемой американской дочерней компании подключиться к инфраструктуре, через которую проходит более 85% объема операций с паевыми инвестиционными фондами в США.