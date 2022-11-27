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Леброн Джеймс вколотил сверху одной рукой после навеса Расселла Уэстбрука в быстром отрыве

Леброн Джеймс вколотил сверху одной рукой после навеса Расселла Уэстбрука в быстром отрыве

Звезды «Лейкерс» Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук в концовке первой половины матча против «Сан-Антонио» разыграли великолепный аллей-уп в быстром отрыве.

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