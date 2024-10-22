Генетические варианты, влияющие на объём мозга, могут быть связаны с развитием синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и болезни Паркинсона

Масштабное исследование, проведенное консорциумом Enhancing Neuro Imaging Genetics Through Meta-Analysis (ENIGMA), выявило 254 генетических варианта, влияющих на объем ключевых областей мозга, ответственных за память, двигательный контроль и поведение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- МРТ с использованием искусственного интеллекта демонстрирует потенциал для выявления аномалий в работе мозга
- Видеоигры способствуют развитию когнитивных способностей, а физические упражнения оказывают положительное влияние на психическое здоровье
- Прослушивание музыки после операции способствует уменьшению болевых ощущений и снижению уровня тревожности
Свежие комментарии