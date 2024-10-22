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Генетические варианты, влияющие на объём мозга, могут быть связаны с развитием синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и болезни Паркинсона

Генетические варианты, влияющие на объём мозга, могут быть связаны с развитием синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и болезни Паркинсона

Масштабное исследование, проведенное консорциумом Enhancing Neuro Imaging Genetics Through Meta-Analysis (ENIGMA), выявило 254 генетических варианта, влияющих на объем ключевых областей мозга, ответственных за память, двигательный контроль и поведение.

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