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Ганчев: войска России берут Купянск в клещи для окружения ВСУ в городе

Ганчев: войска России берут Купянск в клещи для окружения ВСУ в городе

Войска РФ берут Купянск в клещи для окружения Вооруженных сил Украины в городе. Соответствующее заявление сделал руководитель российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, информирует ТАСС.

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