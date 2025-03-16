Ганчев: войска России берут Купянск в клещи для окружения ВСУ в городе

Войска РФ берут Купянск в клещи для окружения Вооруженных сил Украины в городе. Соответствующее заявление сделал руководитель российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, информирует ТАСС.
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