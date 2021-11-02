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Смертельный номер: что говорят артисты Большого театра после гибели Евгения Кулеша

Смертельный номер: что говорят артисты Большого театра после гибели Евгения Кулеша

Ирина Мишина Несколько артистов Большого театра обратились в редакцию "НИ" с просьбой придать огласке ситуацию в театре и узнать, на каком этапе находится расследование трагической гибели артиста Евгения Кулеша во время оперы "Садко" 9 октября.

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