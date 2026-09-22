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Коломенское засияло новыми красками: как мэр Собянин превратил музей-заповедник в настоящий городской оазис

Музей-заповедник «Коломенское» пережил настоящую трансформацию. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, завершился второй этап масштабной реконструкции, который добавил территории новые точки притяжения для горожан.

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