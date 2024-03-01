Банки назвали самое важное направление своей работы

88% российских банков в 2024 году намерены развивать продукты, связанные с валютными операциями, внешнеэкономической деятельностью и трансграничными переводами, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Адаптация и стабильность.
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