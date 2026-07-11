В Добролюбовке представили реконструкцию одного из первых храмов Архангельска

Исследователи восстановили предполагаемый облик Михайло-Архангельского храма XVII века.В Архангельской областной научной библиотеке имени Добролюбова представили графическую реконструкцию Михайло-Архангельского храма, который около 400 лет назад был одним из главных символов Архангельска.