В Добролюбовке представили реконструкцию одного из первых храмов Архангельска

Исследователи восстановили предполагаемый облик Михайло-Архангельского храма XVII века.В Архангельской областной научной библиотеке имени Добролюбова представили графическую реконструкцию Михайло-Архангельского храма, который около 400 лет назад был одним из главных символов Архангельска.
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