Шарль Леклер: «Отрыв в 34 очка – безумие, но я постараюсь выбросить его из головы»

Шарль Леклер впечатлен своим отрывом от второго места в «Формуле-1». За три этапа пилот «Феррари» набрал 71 очко, а вторую позицию в чемпионате занимает гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл (37 баллов).
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