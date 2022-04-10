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Шарль Леклер: «Отрыв в 34 очка – безумие, но я постараюсь выбросить его из головы»

Шарль Леклер впечатлен своим отрывом от второго места в «Формуле-1». За три этапа пилот «Феррари» набрал 71 очко, а вторую позицию в чемпионате занимает гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл (37 баллов).

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