Акции Headlam рухнули более чем на 16% после ухудшения финансовых показателей

Акции британского дистрибьютора напольных покрытий Headlam Group во вторник потеряли более 16% после публикации слабых результатов за первое полугодие и объявления о начале стратегического обзора бизнеса.
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