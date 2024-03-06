В квартире на Софийской молодая пара умерла от передозировки: дверь пришлось вскрывать

Мать забила тревогу, сын перестал выходить на связь. Во вторник, 5 марта, в полицию Петербурга обратилась 57-летняя женщина и сообщила, что её 26-летний сын, снимающий квартиру в доме № 27, корпус 2, на Софийской улице, не выходит на связь.