В ДНР школа и дом культуры получили повреждения из-за обстрела ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) школа в поселке Красный Партизан и дворец культуры в Горловке получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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