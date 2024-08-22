Стоит ли доверять натальной карте? Разбираются эксперты Пермского Политеха

Вердана Филипович. Не разбрызган Астрология, несмотря на свою многовековую историю, остается популярной и сегодня.
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