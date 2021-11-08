Сайт госуслуг упал после обнуления QR-кодов о вакцинации

Сегодня ночью на портале «Госуслуги» у вакцинированных россиян обнулились QR-коды. Теперь прививочные сертификаты действуют только полгода, что стало неприятной неожиданностью для тех, кто поставил прививку от коронавируса более шести месяцев назад.