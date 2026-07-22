СК возбудил дело о теракте после новой атаки на склады Wildberries

22 июля украинские дроны атаковали логистические комплексы в Краснодаре и Невинномысске Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после ночной атаки беспилотников на логистические объекты, сообщает "Коммерсантъ".
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