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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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СК возбудил дело о теракте после новой атаки на склады Wildberries

СК возбудил дело о теракте после новой атаки на склады Wildberries

22 июля украинские дроны атаковали логистические комплексы в Краснодаре и Невинномысске Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после ночной атаки беспилотников на логистические объекты, сообщает "Коммерсантъ".

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