Врач Кызымко: вех ядовитый легко спутать со съедобным растением

Вех ядовитый легко спутать со съедобным растением, но он крайне опасен для человека. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог клиники "Будь здоров" на Сретенке Мария Кызымко.
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