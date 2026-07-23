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Газета.ру

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Врач Кызымко: вех ядовитый легко спутать со съедобным растением

Врач Кызымко: вех ядовитый легко спутать со съедобным растением

Вех ядовитый легко спутать со съедобным растением, но он крайне опасен для человека. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог клиники "Будь здоров" на Сретенке Мария Кызымко.

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