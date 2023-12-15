На последней в этом году сессии Архангельской городской Думы был принят бюджет города

Он расставит финансовые приоритеты на предстоящие три года - 2024, 2025 и 2026Доходы городской казны по сравнению с показателем предыдущего года увеличились на один миллиард рублей и составили более 15 с половиной млрд.
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