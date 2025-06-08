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Царьград

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Ида Галич ожидает второго ребенка: фото с женихом Олегом Ледвичем

Ида Галич ожидает второго ребенка: фото с женихом Олегом Ледвичем

Блогерша Ида Галич поделилась фото с женихом Олегом Ледвичем из Владикавказа и подтвердила беременность.

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